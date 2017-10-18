Псковский активист ОНФ примет участие в соревнованиях по триатлону «IronMan Barcelona 2018»

12:00, 18 октября 2017, ПАИ

Псковский активист Общероссийского народного фронта Сергей Елизаров примет участие во всемирных соревнованиях по триатлону «IronMan Barcelona 2018». Как сообщил Псковскому агентству информации Сергей Елизаров, он зарегистрировался на «железную» дистанцию, которая предполагает плавание на 3.8 км, велопробег на 180 км и бег на 42 км.

«Впереди год тренировок 6 дней в неделю, 600 часов в год. В гонке примут участие 2 тыс. 500 триатлонистов из разных стран мира, но до финиша дойдут далеко не все! Для меня это, в первую очередь, вызов самому себе, узнать, на что способен мой организм при запредельных нагрузках. Впереди 226 км непрерывного движения! Пора выходить из зоны комфорта», - заявил активист ОНФ.

Он рассказал, что участие в соревнованиях - не бесплатное. На данный момент регистрация стоит 580 евро. «Для любителей эти соревнования предполагают полное финансовое обеспечение, - пояснил Сергей Елизаров. - Для меня, как для обычного любителя, атлета, это достаточно круглая сумма». Он добавил, что средства также потребуются на проживание, тренировки, правильное питание. «Но у каждого свои приоритеты. Для меня это большая мечта, у меня есть определенные цели на следующий сезон», - подчеркнул спортсмен.

Он сообщил, что тренируется до и после работы в ОНФ, в среднем тренировки занимают от 15 до 20 часов в неделю. «Я работаю в той организации, где приветствуют спорт. Естественно, подготавливаясь к данным соревнованиям, нужно потратить колоссальное количество часов. Но моя организация получает с этого определенные дивиденды, повышается их статус, поэтому это взаимовыгодное сотрудничество», - заключил активист ОНФ.