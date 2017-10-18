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Общество

Мастер-класс по трудоустройству пройдёт в Молодёжном центре Пскова

19 октября Псковский городской молодёжный центр проведет мастер-класс по трудоустройству «Успешный соискатель», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Мероприятие будет интересно, как студентам, только начинающим задумываться о поиске работы, так и молодым специалистам, которые уже сталкиваются с проблемами трудоустройства: пишут резюме, ходят на собеседования, но не получают положительных откликов от работодателей», - пояснили организаторы, пообещав рассказать участникам мастер-класса, как грамотно составить резюме, запомниться работодателю с хорошей стороны, не допустить ошибок и успешно пройти собеседование.

Начало мастер-класса в 16:00 по адресу площадь Ленина, дом 2 (Центр студенческих инициатив ПсковГУ ). Участие бесплатное по предварительной записи по телефону 56-41-88.

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