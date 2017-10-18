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Общество

Движение по Советскому мосту в Пскове будет ограничено с 20 по 22 октября

В связи с выполнением муниципального контракта по замене изношенного асфальтобетонного покрытия с 20:00 20 октября до 19:00 22 октября будет частично ограничено движение транспорта по отдельным полосам на Советском (Троицком) мосту в Пскове. Фрезерование верхнего слоя асфальта планируют провести в ночь с пятницы на субботу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На период ремонта будут установлены дополнительные дорожные знаки. Ограничение движения не затронет общественный транспорт. Управление городского хозяйства обращается к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, водителям советуют быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения.

Как подчеркнули в Управлении городского хозяйства, одновременного перекрытия двух мостов не предполагается. Напомним, что в данный момент ведутся работы на Ольгинском мосту. Для проведения ремонта были специально выбраны выходные дни, когда на улицах города находится минимальное количество автомобилей.

При возможности рекомендуется выбирать альтернативные пути движения, проходящие через Кузнецкий, мост 50-летия Октября или мост Александра Невского.

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