Пытаясь получить выгодный кредит, псковичка лишилась 10 тысяч рублей

11:31, 18 октября 2017, ПАИ

Неизвестный злоумышленник путем обмана завладел деньгами псковички. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительница областного центра решила на выгодных условиях получить кредит, воспользовавшись при этом возможностями Интернета. 16 октября с ней на контакт вышел неизвестный гражданин, который под предлогом предоставления денежного кредита от одного из столичных банков сумел завладеть деньгами в сумме около 10 тысяч рублей с банковской карты горожанки. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По данному факту в 1-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.