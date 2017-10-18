35 команд приняли участие в Кубке Пскова по программированию среди школьников

13:18, 18 октября 2017, ПАИ

17 октября в Пскове состоялись первые открытые городские соревнования «Кубок города Пскова по программированию среди школьников». Турнир, в котором приняли участие 35 команд, прошёл в Центре науки и спорта «Без предела». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники были разделены на три дивизиона: первый дивизион (8-11 класс) - 23 команды, второй (5-7 класс) - 3 команды и третий дивизион (1-4 класс) - 9 команд. В составе каждой команды - трое учащихся одной возрастной категории и тренер. За два с половиной часа школьникам нужно было решить без ошибок наибольшее количество задач за меньшее время.

В первом дивизионе победителем стала команда Лавровской гимназии, 2 и 3 место заняли команды из Псковского технического лицея. Во 2-ом дивизионе победу одержала команда Центра науки и спорта «Без предела», второе место досталось команде из Тямшанской гимназии, третье - команде «CatsPro» (Школы № 2, 13 Пскова). В третьем дивизионе места распределились следующим образом: первую строчку заняла команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии, 2 и 3 место завоевали команды Центра науки и спорта «Без предела». Победители награждены Кубком, призами и дипломами.

Организаторами Кубка по программированию выступили Управление образования администрации города Пскова и Северо-западная инвестиционная компания, Центр науки и спорта «Без предела» при участии Регионального центра информационных технологий, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, Псковского государственного университета. Соревнования направлены на вовлечение школьников в проектирование и разработку собственных программных продуктов и популяризацию программирования. К участию приглашались организации Пскова и Псковской области.