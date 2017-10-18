Факт продажи пива подростку выявили дновские полицейские

13:10, 18 октября 2017, ПАИ

17 октября в магазине по улице Заводской в городе Дно продали пиво несовершеннолетнему. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

В этой связи в ведомстве напомнили, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Ее продажа несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем совершеннолетия он вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.