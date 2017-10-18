Ввоз санкционной мойвы из Норвегии пресекла псковская транспортная прокуратура

13:30, 18 октября 2017, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура совместно с таможней, УМВД и Россельхознадзором пресекла ввоз товаров, подпадающих под действие специальных экономических санкций. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, юридическое лицо пыталось незаконно ввезти на территорию России более 20 тонн замороженной мойвы с солью из Норвегии.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации).