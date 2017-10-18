Обустроить пешеходный переход через пути на станции Кебь требует псковская прокуратура
Псковская транспортная прокуратура требует установить на станции Кебь оборудованный пешеходный переход через железнодорожные пути. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Проверка была проведена по коллективному обращению жителей области по вопросу безопасности на железнодорожной станции Кебь. Установлено, что на указанной станции отсутствует пешеходный переход через пути.
С целью обязать ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения в Мещанский районный суд Москвы направлено исковое заявление.