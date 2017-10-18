Капремонт моста через реку Уза на трассе в Порховском районе завершен

14:48, 18 октября 2017, ПАИ

На федеральной автомобильной дороге Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Псковской области завершился капитальный ремонт моста через реку Уза. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управлении дорожного хозяйства «Северо-Запад», объект введен в эксплуатацию.

Контракт на выполнение работ на мосту через реку Уза подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило в сентябре 2016 года. Переправа расположена на км 171+111 автомобильной дороги Р-56 в Порховском районе Псковской области. Мост имеет две полосы движения (по одной в каждом направлении). Для соблюдения технологии производства работ, а также для предотвращения ограничений дорожного движения, в рамках контракта на время капремонта объекта подрядчик построил временную объездную дорогу.

За год на объекте были установлены опоры, заменены балки пролетных строений, восстановлены укрепления конусов, положено новое мостовое полотно с устройством гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия и деформационных швов. Кроме того, на переправе были установлены новые барьерные и перильные ограждения, а также локальные очистные сооружения. Также были выполнены работы по устройству разметки из термопластика.

«Габарит проезжей части был доведен до нормативных показателей, новые конструкции рассчитаны на современные нагрузки», - заверили в пресс-службе.