Наркокурьер из Литвы на 16 лет отправился в псковскую колонию

12:09, 18 октября 2017, ПАИ

18 октября Псковский областной суд приговорил к 16 годам колонии 45-летнего наркокурьера из Литвы. Мужчина признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда.

В октябре 2016 года, находясь в Испании, с целью получения денежного вознаграждения в размере 2 тысяч евро мужчина вступил в преступный сговор с двумя неустановленными лицами. Они попросили его провезти гашиш из Испании в Россию и продать наркотик неизвестному гражданину.

Отбывать наказание гражданин Литвы будет в исправительной колонии строгого режима.