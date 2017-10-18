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Наркокурьер из Литвы на 16 лет отправился в псковскую колонию

18 октября Псковский областной суд приговорил к 16 годам колонии 45-летнего наркокурьера из Литвы.  Мужчина признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда.

В октябре 2016 года, находясь в Испании, с целью получения денежного вознаграждения в размере 2 тысяч евро мужчина вступил в преступный сговор с двумя неустановленными лицами. Они попросили его провезти гашиш из Испании в Россию и продать наркотик неизвестному гражданину.

Отбывать наказание гражданин Литвы будет в  исправительной колонии строгого режима.

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