Депутат Госдумы проведет личный прием граждан в Пскове 1 ноября

14:39, 18 октября 2017, ПАИ

1 ноября с 10:00 до 12:00 в рамках работы на региональной неделе депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Васильев проведет личный прием жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Прием граждан пройдет в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9. Записаться можно по телефону в Пскове 66-24-60.

Напомним, депутаты различных уровней и специалисты областной администрации проводят приемы граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. С графиком приема можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии.