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Политика

Депутат Госдумы проведет личный прием граждан в Пскове 1 ноября

1 ноября с 10:00 до 12:00 в рамках работы на региональной неделе депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Васильев проведет личный прием жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». 

Прием граждан пройдет в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9.  Записаться можно по телефону в Пскове 66-24-60.

Напомним, депутаты различных уровней и специалисты областной администрации проводят приемы граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. С графиком приема можно ознакомиться на сайте регионального отделения партии.

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