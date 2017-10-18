43 проекта из Псковской области поборются за президентские гранты

14:32, 18 октября 2017, ПАИ

43 проекта из Псковской области поборются за президентские гранты во втором конкурсе. Общая запрашиваемая сумма составляет около 89,8 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Самый большой грант от Псковской области (свыше 9 млн рублей) - проект «Многодетный автобус». Он предполагает приобретение туристического автобуса, чтобы вывозить одаренных детей и молодежь Псковской области, преимущественно оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на различные творческие и спортивные мероприятия, экскурсии.

Заявка на самую маленькую сумму гранта от региона (около 160 тысяч рублей) поступила от проекта «Четыре встречи». В описании сказано, что он направлен на организацию досуга и просвещение лиц пожилого возраста посредством проведения культурных, образовательных и спортивных мероприятий, а также пропаганду волонтерской деятельности среди студентов и педагогов техникума.

Всего от Псковской области были поданы 46 заявок, тогда как в первый конкурс от региона поступили 34 заявки. Оценивать проекты будут 784 эксперта. Итоги конкурса станут известны 24 ноября.

Ознакомиться со всеми проектами второго грантового конкурса можно на официальном сайте Фонда президентских грантов.