Учащийся разобрал крышу гаража в Пскове и украл скутер

14:01, 18 октября 2017, ПАИ

В Пскове полицейские раскрыли похищение скутера. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, по версии следствия, кража была совершена в период с 25 сентября до 12 октября из гаража по улице Правды, где злоумышленник частично разобрал крышу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался псковский 16-летний учащийся. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 17 октября в Великих Луках в полицию обратилась женщина, которая сообщила о хищении из коридора дома по улице Ботвина велосипеда. Проводится расследование.