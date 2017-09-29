Ремонт рулевых реек в Кирове
Рулевая рейка отвечает за одновременную работу колес путем передачи усилия от руля.
Старайтесь контролировать общее состояние рулевой рейки, чтобы всегда быть уверенными в высоком уровне безопасности во время движения автомобиля.
Классифицировать рулевую рейку можно на:
- Электрическая рулевая рейка с использованием электрического усилителя.
- Механическая рулевая рейка. Поворот выполняет водитель за счет собственных физических усилий.
- Гидравлическая рулевая рейка, усилие передается с помощью ГУР на рулевые тяги.
Компания «Вольтаж» проводит диагностику на современном оборудовании, после которой можно увидеть реальное состояние агрегата и предпринять соответствующие меры по восстановлению работоспособности механического узла.
В нашей команде работают исключительно профессионалы своего дела, которые обладают богатым опытом для выполнения поставленных задач любой сложности. С нами Ваша рулевая система будет работать, как часы.
Стадии ремонта рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки требует полной переборки всех составляющих, во время которой производится очистка от грязи и масел специальными производственными жидкостями.
После разборки начинается переустановка некоторых составляющих рулевой рейки:
- Тефлоновых колец.
- Сальников.
- Втулок.
- Сухарей.
Если потребуется, то наши мастера выполнят и токарные работы, которые включают в себя:
- Шлифовку.
- Полировку до блестящего состояния.
- Гильзование бронзой корпуса рулевой рейки.
- Изготовление усиления для втулок.
После того, как все элементы будут готовы, выполняется сборка рулевой рейки с последующим тотальным контролем параметров по заданным нормам и стандартам. Специальный диагностический стенд покажет готовность рейки к работе.
Как только рейка будет установлена на свое прежнее место в автомобиле, мы выполняем прокачку системы, заливку масла и промывку системы ГУР.
Цена ремонта рулевой рейки
Цены на ремонт рулевой рейки слишком рознятся, но мы стараемся предлагать самый выгодный и оптимальный вариант по городу. Более детально можно изучить ценовой прайс на сайте или позвонить нашим менеджерам, которые готовы ответить на любые Ваши вопросы.
В конце работ предоставляем гарантийный талон на длительный срок.
Постараемся максимально быстро закончить с работой. Как правило, неисправность исправляем в течение одной смены (5-10 часов), но всегда есть исключения.
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