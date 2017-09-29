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Ремонт рулевых реек в Кирове

Рулевая рейка отвечает за одновременную работу колес путем передачи усилия от руля.

Старайтесь контролировать общее состояние рулевой рейки, чтобы всегда быть уверенными в высоком уровне безопасности во время движения автомобиля.

Классифицировать рулевую рейку можно на:

  1. Электрическая рулевая рейка с использованием электрического усилителя.
  2. Механическая рулевая рейка. Поворот выполняет водитель за счет собственных физических усилий.
  3. Гидравлическая рулевая рейка, усилие передается с помощью ГУР на рулевые тяги.

Компания «Вольтаж» проводит диагностику на современном оборудовании, после которой можно увидеть реальное состояние агрегата и предпринять соответствующие меры по восстановлению работоспособности механического узла.

В нашей команде работают исключительно профессионалы своего дела, которые обладают богатым опытом для выполнения поставленных задач любой сложности. С нами Ваша рулевая система будет работать, как часы.

Стадии ремонта рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки требует полной переборки всех составляющих, во время которой производится очистка от грязи и масел специальными производственными жидкостями.

После разборки начинается переустановка некоторых составляющих рулевой рейки:

Если потребуется, то наши мастера выполнят и токарные работы, которые включают в себя:

  1. Шлифовку.
  2. Полировку до блестящего состояния.
  3. Гильзование бронзой корпуса рулевой рейки.
  4. Изготовление усиления для втулок.

После того, как все элементы будут готовы, выполняется сборка рулевой рейки с последующим тотальным контролем параметров по заданным нормам и стандартам. Специальный диагностический стенд покажет готовность рейки к работе.

Как только рейка будет установлена на свое прежнее место в автомобиле, мы выполняем прокачку системы, заливку масла и промывку системы ГУР.

Цена ремонта рулевой рейки

Цены на ремонт рулевой рейки слишком рознятся, но мы стараемся предлагать самый выгодный и оптимальный вариант по городу. Более детально можно изучить ценовой прайс на сайте или позвонить нашим менеджерам, которые готовы ответить на любые Ваши вопросы.

В конце работ предоставляем гарантийный талон на длительный срок.

Постараемся максимально быстро закончить с работой. Как правило, неисправность исправляем в течение одной смены (5-10 часов), но всегда есть исключения.

Подробнее на сайте http://www.voltagkirov.ru/

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