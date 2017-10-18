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Спорт

39-й легкоатлетический пробег «Порхов - Красуха» пройдёт 21 октября

21 октября состоится 39-й легкоатлетический пробег «Порхов - Красуха», посвященный 74-й годовщине памяти жертв фашизма. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Комитета по спорту и молодёжной политике администрации Порховского района Анатолий Дюбин.

По его словам, старт, финиш, церемонии открытия и закрытия соревнований впервые пройдут на территории самой деревни Красуха, сожженной  в годы Великой Отечественной войны, а не в Порхове.

Торжественное открытие запланировано на 10:30, затем собравшиеся возложат цветы и венки к памятному мемориалу, в 11:00 состоится старт. Предварительное окончание соревнований – 13:30.

Ожидается участие свыше 300 человек. Анатолий Дюбин отметил, что на данный момент районы Псковской области подтверждают свое участие, уже подали заявки 7 муниципалитетов.  Он добавил, что ежегодно в пробеге участвуют порядка 15-16 районов. Также приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии.

Соревнования пройдут на нескольких дистанциях: 3 км – для девушек, 5 км – для юношей, 10 км – для ветеранов спорта в трёх возрастных группах. Мужчины трёх возрастных групп также побегут полумарафон протяженностью 21 км 97,5 метров.

Напомним, Красуха – одна из  5 тысяч 800 деревень, сожжённых в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области. В  ноябре 1943 года  Красуху окружили и полностью блокировали. Всех жителей без разбора, малолетних детей, стариков и женщин, согнали в колхозные овины, а затем подожгли. Пытавшихся спастись из огня, убивали. По неполным данным, в тот день в деревне Красуха погибли более 280 мирных жителей.

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