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Михаил Ведерников принял участие в ВКС с Дмитрием Козаком по подготовке к отопительному сезону

Сегодня, 18 октября, участники Всероссийского селекторного совещания под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака обсудили подготовку субъектов Федерации к отопительному периоду 2017–2018 годов. Псковскую область на совещании в режиме видеоконференцсвязи представил врио губернатора Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Козак обратил внимание, что предпринятые регионами меры по подготовке к зимнему периоду дали свои результаты: в субъектах РФ в штатном режиме начался отопительный сезон. По итогам прошлого года на объектах ЖКХ снизилось количество аварий, и в целом наблюдается положительная динамика, однако по-прежнему остаются территории, где выявлены проблемы, отметил он. Руководителям этих субъектов РФ зампред Правительства поручил взять вопрос прохождения отопительного сезона на личный контроль.

Еще один вопрос, на котором остановился Дмитрий Козак, это ситуация с задолженностью предприятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы. По его словам, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла по итогам прошлого года на 10%. Зампредседателя Правительства призвал глав субъектов обратить на это пристальное внимание и разработать графики погашения долгов.

Что касается Псковской области, то задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы на сегодняшний день составляет порядка 1 млрд рублей, большая часть из них — свыше  620 млн рублей — это задолженность за газ.

Напомним, что отопительный сезон 2017–2018 начался в регионе 22 сентября. До 9 октября все 4,9 тыс. потребителей были подключены к теплу. К работе полностью готовы жилищный фонд, центральные тепловые пункты, водопроводные, канализационные сети и газопроводы. Приближаются к 100%-й готовности котельные, тепловые сети и электросети. В срок до 15 ноября нормативный запас топлива будет полностью сформирован.

В общей сложности на подготовку к отопительному сезону было запланировано порядка 567 млн рублей. На эти средства проведена подготовка котельного оборудования и сетей к осенне-зимнему периоду, отремонтированы 50 котельных и 87 котлов, 6 котлов заменены. Также отремонтированы более 29 км тепловых сетей, 9,4 км водопроводных сетей, 1,3 км канализационных сетей.

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