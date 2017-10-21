Областной чемпионат по бегу на шоссе в память о заживо сожженных жителях Красухи стартует в Порховском районе

10:01, 21 октября 2017, ПАИ

Открытый чемпионат Псковской области по бегу на шоссе, посвященный памяти жертв фашизма, состоится в 39-й раз в Порховском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по физической культуре и спорту. Соревнования пройдут 21 октября в окрестностях сожженной немецкими карателями деревни Красуха.

В традиционном памятном забеге примут участие более 300 легкоатлетов из всех муниципальных образований Псковского региона, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

Участникам предстоит преодолеть дистанции в 3, 5 и 10 км в зависимости от возрастной группы. Победители будут названы в командном и личном зачетах.

Также спортсмены возложат цветы и венки к памятнику «Скорбящая псковитянка», установленному на месте трагедии.

Торжественное открытие запланировано на 10:30, в 11:00 состоится старт. Предварительное окончание соревнований – 13:30.

Организаторы открытого чемпионата Псковской области по бегу на шоссе — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, Комитет по спорту и молодежной политике Порховского района и областная федерация легкой атлетики.

Напомним, деревня Красуха была уничтожена вместе с жителями немецкими карателями в ноябре 1943 года. Фашисты согнали всех, кто был в деревне, в сарай и подожгли. Тогда в огне погибло 280 детей, женщин и стариков. Тех, кто пытались бежать, фашисты уничтожали на месте. В послевоенное время, в 1968 году, на этом месте был установлен памятник «Скорбящая псковитянка».