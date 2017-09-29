Ремонт рулевых реек в Москве от компании «Вольтаж»

12:31, 18 октября 2017, ПАИ

Компания «Вольтаж-Ремонт реек» выполняет ремонт рулевых реек в оптимально быстрые сроки по доступным ценам Москвы. Мы привыкли приятно удивлять качественным исполнением заказа, поэтому никогда не подведем.

После того, как запишитесь на удобное время с визитом в наш автосервис, мы будем с нетерпением Вас ждать.

Работаем по давно отработанной схеме:

Диагностика на современном оборудовании, которая сможет показать состояние рулевого управления и подвески. Как только будет определена причина поломки, сразу приступаем к восстановительным работам.

Самыми основными неисправностями рулевой рейки считаются:

Течь масла из-под передней части авто.

«Тугой руль».

Гул в гидроусилителе руля.

Стуки и скрежет рулевой рейки во время езды.

Закусывание, при вращении рулевого колеса.

3. Разборка механического узла. Чтобы начать работать с рейкой ее необходимо полностью разобрать и очистить от масла и загрязнений специальными средствами.

4. Подготовка к ремонту или замене комплектующих. Необходимо отполировать вал до зеркального блеска, отгильзовать бронзой корпус рейки.

5. Проводим капитальный ремонт сломанных составляющих.

6. После того, как рулевая рейка отремонтирована, необходимо ее собрать и отрегулировать по заводским параметрам.

7. Проверка работы на специальном стенде.

8. Финальная установка на автомобиль.

9. Выдача гарантийного талона на длительный срок службы.

Нужно помнить о том, что помимо установленной рулевой рейки в заказе подразумевается еще несколько задач:

Если потребуется, то промывка системы гидроусилителя.

Заливка жидкости и прокачка системы.

Проверка регулировки «Развала и схождения».

Отремонтировать рулевую рейку стоит значительно дешевле, чем сразу покупать новый агрегат. Большинство неисправностей рейки подлежат ремонту, если за дело берутся настоящие специалисты.

Сколько занимается починка рулевой рейки?

На самом деле, это зависит от Вас. Чем раньше приедете, тем быстрее отремонтируем. У нас бывали случаи, что мы тратили всего 2 часа, а бывало, что и несколько дней. Если говорить за среднее время , то 5-10 часов.

Звоните и записывайтесь. Нам можно доверять любую поломку, которая точно окажется нам по зубам

Подробнее на сайте http://remont-reek.org/