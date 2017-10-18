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Экономика

Михаил Ведерников: Главная задача администрации - замещение коммерческих кредитов бюджетными

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников начал серию рабочих встреч с заместителями губернатора, руководителями органов исполнительной власти и местного самоуправления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, первая встреча состоялась с заместителем губернатора — начальником Государственного финансового управления Псковской области Татьяной Бариновой, которая сообщила о процессе формирования бюджета на следующий год.

Вице-губернатор отметила, что доходы консолидированного бюджета Псковской области этого года составляют 30 млрд рублей, расходы — 34 млрд рублей.

В ходе встречи стороны также коснулись вопроса государственного долга региона и обслуживания кредитов. Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что одна из главных задач администрации области — замещение коммерческих кредитов бюджетными. Врио губернатора отметил, что на ближайшее время запланирован ряд встреч в Правительстве Российской Федерации, и дал поручение вице-губернатору подготовить необходимую для этих встреч информацию по финансовому блоку.

Отдельно Михаил Ведерников поинтересовался исполнением «майских» Указов президента РФ в части выплат заработной платы работникам бюджетной сферы региона. Татьяна Баринова заверила, что задолженности по зарплате перед работниками бюджетной сферы в регионе нет, «дорожная карта» выполняется. Однако, по ее словам, области до конца года необходимо дополнительно порядка 580 млн рублей. Финуправление, подчеркнула Татьяна Баринова, активно взаимодействует с Министерством финансов РФ в части решения вопроса о выделении дополнительной финансовой помощи региону и рассчитывает на поддержку врио губернатора в этом вопросе.

Заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков в рамках рабочей встречи доложил Михаилу Ведерникову об оперативной обстановке в Псковской области, создании в регионе единой диспетчерской службы «Система-112» и развитии сети многофункциональных центров для оказания гражданам государственных и муниципальных услуг.

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