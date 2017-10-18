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Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников дал поручение председателю Государственного комитета региона по здравоохранению и фармации Игорю Потапову оказать пострадавшим в ДТП на трассе Р-23 необходимую врачебную помощь в полном объеме и взял исполнение поручения под личный контроль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, 17 октября около 10:30 на 278-м километре федеральной автодороги Р-23 в Псковской области столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В результате ДТП погиб один человек, еще семь, включая ребенка, пострадали.

По данным Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации на утро 18 октября, двое пострадавших находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как стабильное. Остальные получили легкие телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Во вторник Михаил Ведерников посетил место аварии. Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин и начальник УГИБДД по региону Анатолий Ефимов, которые также присутствовали на месте ДТП, проинформировали врио главы региона о расследовании причин происшествия. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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