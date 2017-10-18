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Общество

Требующие особого внимания вопросы соцсферы обсудил Михаил Ведерников с Верой Емельяновой

Вопросы социальной сферы Псковской области, требующие особого внимания, врио губернатора Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем Верой Емельяновой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото pskov.ru

 

Михаил Ведерников рассказал, что на днях состоялась встреча с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, и регион заручился его поддержкой в реализации ряда приоритетных социальных проектов и первоочередных задач. «Я надеюсь, что мы сейчас в рабочем порядке их все решим», — подчеркнул врио главы региона.

Как рассказала Вера Емельянова, на сегодняшний день основным вопросом в Псковской области является завершение строительства и сдача в эксплуатацию областного Перинатального центра. «Если мы получим поддержку на федеральном уровне — эта задача будет выполнена», — сказала она.

Кроме того, по мнению первого вице-губернатора, особое внимание необходимо уделить решению вопроса дефицита медицинских кадров в Псковской области и обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами.

В рамках подготовки города Пскова к проведению в 2019 году Международных Ганзейских дней Нового времени ключевой вопрос — реконструкция стадиона «Машиностроитель», который должен стать основной фестивальной площадкой, продолжила Вера Емельянова.

Отдельно она остановилась на необходимости продолжить работу по ликвидации второй смены в школах региона. Один из масштабных шагов в этом направлении уже сделан — в Пскове в этом году впервые за 25 лет сдана новая современная школа на 1350 мест, еще одна строится в Великих Луках. Кроме того, Министерство образования и науки РФ поддержало заявку областных властей на создание новых мест для школьников в Гдове и Дно в 2019 году и строительству еще по одной школе в Пскове и Великих Луках.

В сфере культуры на повестке дня вопрос придания музею-заповеднику «Изборск» федерального статуса, доложила Вера Емельянова. «На сегодняшний день музей является одним из лидеров учреждений культуры и за последнее время его посещаемость выросла до 500 тыс. туристов в год», — добавила она.

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