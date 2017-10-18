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Экономика

Россельхозбанк начисляет в два раза больше бонусов по программе «Урожай»

С сегодняшнего дня в поддержку сервиса Apple Pay Россельхозбанк запустил специальную акцию: клиентам банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключенную к программе лояльности «Урожай», банк удвоит начисление бонусов за операции, проведенные с помощью Apple Pay. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платежного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.

Внедрение Apple Pay является важным шагом к расширению спектра технологичных и удобных сервисов Россельхозбанка. Подробная информация об акции для пользователей сервиса Apple Pay на сайте Россельхозбанка.

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