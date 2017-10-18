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Общество

Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области

Реализация программы по  расселению граждан из аварийного и ветхого жилья в Псковской области практически завершена: сейчас к сдаче готовится последний многоквартирный дом в Печорах. Об этом сообщил заместитель главы региона Александр Кузнецов на встрече с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, Александр Кузнецов доложил, что исполнение поручения президента РФ по расселению аварийных домов находится на особом контроле администрации.  Всего в рамках адресной программы в Псковской области из ветхого жилья были переселены более 4 тыс. человек. Если Правительство РФ примет решение о продолжении программы, регион готов повторно принять в ней участие, отметил вице-губернатор.

Отдельное внимание Александр Кузнецов уделил прохождению отопительного сезона, который начался в регионе в конце сентября — начале октября. По его словам, отопительный период проходит в штатном режиме, тепло подано во все жилые дома и социальные объекты региона. Идет формирование резервного запаса топлива, эту работу необходимо завершить до 15 ноября этого года, добавил Александр Кузнецов.

Также стороны обсудили вопросы обеспечения транспортной доступности региона, в частности развития железнодорожного и авиационного сообщения и обеспечения безопасности на транспорте. Михаил Ведерников поручил вице-губернатору принять дополнительные меры по борьбе с нелегальными перевозчиками.

Говоря о газификации региона, вице-губернатор сообщил, что за последние восемь лет уровень обеспеченности населения голубым топливом в регионе вырос с 32% до 53%. Совместная работа с ПАО «Газпром» в этом направлении продолжается.

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