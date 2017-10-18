78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев

21:12, 18 октября 2017, ПАИ

За 8 месяцев текущего года в Пскове зарегистрированы 78 ДТП с участием пешеходов, при которых 1 человек погиб и 79 получили травмы. За этот период с участием несовершеннолетних произошли 25 ДТП, пострадали 28 детей, 14 из них находились на проезжей части в качестве пешеходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову майор полиции Владимир Папорт обратил внимание представителей общественности на то, что в Пскове регулярно происходят аварии с участием пешеходов. Для предотвращения подобных происшествий все участники дорожного движения должны быть более внимательными и строго соблюдать требования безопасности. Специально для пешеходов есть дополнительное средство защиты – световозвращатели, помогающие водителю заметить человека на дороге в темное время суток.

«Мы давно привыкли к полоскам, отражающим свет, на полицейской форме, одежде работников ремонтных служб. И далеко не все знают о том, что существуют световозвращатели, носить которые должен каждый пешеход. И, желательно, не только в темное время суток», - отметили в полиции.

Световозвращатель - это реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Световозвращатели отражают свет фар автомобилей и позволяют водителю заметить человека на дороге на расстоянии до 200 метров даже в темное время суток при ближнем свете фар. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз.

В условиях плохой видимости заметить пешехода водитель может только на расстоянии около тридцати метров. Световозвращатель многократно увеличивает шанс быть вовремя замеченным. Расстояние, с которого видно яркую точку, превышает 130 метров. При дальнем свете фар это расстояние может достигать четырехсот метров.

Светоотражающие элементы необходимо носить не только пешеходам из группы риска: пожилым людям и детям. Напомним, что 1 июля 2015 года вступили в силу изменения, касающиеся световозвращателей. Теперь участники дорожного движения, двигающиеся по дорогам вне населенных пунктов в темное время суток, обязаны закреплять на одежде элементы, отражающие свет фар. Но лучше носить специальные световозвращатели для пешеходов постоянно.

Вариантов размещения световозвращателей много - это верхняя одежда, школьный рюкзак, детская коляска, велосипед. Ассортимент их в продаже сегодня тоже велик. В УМВД напомнили о том, что обезопасить себя на дороге следует не только пешеходам. Велосипедисты, которые любят кататься по ночам, обязаны прикрепить к своему транспортному средству светодиодный катафот. Хорошо, если и их одежда будет иметь отражатели.

Наиболее эффективны светоотражатели белого или ярко-желтого цвета. Оптимальный вариант для пешехода – четыре светоотражателя: на руках, ремне и рюкзаке.

«Световозвращатель, изготовленный собственноручно, не просто порадует юного пешехода, но и обеспечит его безопасность на дороге», - добавили в полиции. Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову уже проводили подобные мастер-классы с учащимися образовательных учреждений.

Вместе с тем, полагаться только на светоотражающие элементы не стоит. Уберечь детей от опасности на дороге поможет активная профилактическая работа, и лучшим уроком безопасности для ребенка всегда является личный пример его родителей, заключили в УМВД.