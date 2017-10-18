0
14:11
В историческом центре Пскова идет строительство нового торгового комплекса
09:41
899,5 тысяч рублей получит Псковская область на поддержку театра кукол
22:53
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
18:15
Берём ипотеку выгодно
17:48
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
12:16
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
09:07
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
Еще новости
Экономика

В историческом центре Пскова идет строительство нового торгового комплекса

В центре Пскова, на участке, ограниченном улицами Ленина, Маркса, Пушкина и площадью Ленина, идет строительство нового здания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Архитектор Владимир Шуляковский подтвердил ПАИ, что речь идет о первой очереди торгового комплекса, проект которого еще в июле 2012 года был представлен на заседании Совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области.

Строительство нового торгового комплекса в центре Пскова

Напомним, тогда архитектор рассказывал, что на территории так называемого «белорусского рынка» планируется построить трёхэтажный торговый комплекс с парковской, подземный уровень которого мог бы использоваться как археологический музей.

Также анонсировалось появление пешеходной торговой улицы, которая будет связывать храм архангелов Михаила и Гавриила и церковь Петра и Павла с Буя. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В историческом центре Пскова идет строительство нового торгового комплекса
18 октября 2017
В историческом центре Пскова идет строительство нового торгового комплекса
899,5 тысяч рублей получит Псковская область на поддержку театра кукол
18 октября 2017
899,5 тысяч рублей получит Псковская область на поддержку театра кукол
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
17 октября 2017
Псковский бизнесмен попал в список Forbes 3
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
16 октября 2017
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
14 октября 2017
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
14 октября 2017
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12 октября 2017
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
11 октября 2017
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область 1

Идет загрузка...