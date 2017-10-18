В историческом центре Пскова идет строительство нового торгового комплекса

14:11, 18 октября 2017, ПАИ

В центре Пскова, на участке, ограниченном улицами Ленина, Маркса, Пушкина и площадью Ленина, идет строительство нового здания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Архитектор Владимир Шуляковский подтвердил ПАИ, что речь идет о первой очереди торгового комплекса, проект которого еще в июле 2012 года был представлен на заседании Совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области.

Напомним, тогда архитектор рассказывал, что на территории так называемого «белорусского рынка» планируется построить трёхэтажный торговый комплекс с парковской, подземный уровень которого мог бы использоваться как археологический музей.

Также анонсировалось появление пешеходной торговой улицы, которая будет связывать храм архангелов Михаила и Гавриила и церковь Петра и Павла с Буя.