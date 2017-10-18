Псковский омбудсмен выступил наблюдателем на выборах президента Киргизии

15:39, 18 октября 2017, ПАИ

15 октября по приглашению МИД России уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие как международный наблюдатель от миссии СНГ в наблюдении на выборах президента Киргизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«За период краткосрочной миссии СНГ мне удалось побывать на 10 избирательных участках по выборам президента Киргизии: в городе Бишкек на 3-х участках и в Чуйском районе – на 7 участках. В ходе посещения мест голосования удалось не только посмотреть, как организована избирательная система и как обеспечиваются фундаментальные права граждан избирать и быть избранными, но и пообщаться как с членами участковых комиссий и национальными наблюдателями, так и киргизскими избирателями», - рассказал псковский омбудсмен.

По словам Дмитрия Шахова, основная задача, которая стоит перед каждым международным наблюдателем – осуществлять наблюдение на всех этапах избирательного процесса с целью контроля за соблюдением национального законодательства и общепризнанных международных принципов и норм, а также обязательств в области избирательного права.

«Поскольку наша миссия прибыла с краткосрочным визитом, то удалось посмотреть и оценить, как проходит досрочное голосование вне помещений участковых комиссий, а также голосование граждан Республики и подсчет результатов в основной день выборов», - отметил он.

Давая общую оценку организации и проведения выборов президента в Киргизии, псковский омбудсмен пришел к выводу, что они прошли в «спокойной и доброжелательной обстановке», при достаточно высокой активности избирателей и альтернативности среди кандидатов, которых было 11. Явка на выборах превысила 56%.

По мнению псковского уполномоченного по правам человека, выборы были хорошо организованы: «Они прошли открыто, гласно, демократично, честно и на высоком современном уровне использования электронных технологий, которых нет еще как в России и странах СНГ, так и европейских государства, а также США. Это всё придало прозрачность как в достоверности учета избирателей Республики, так и подсчета голосов. Применяемые уже третий год подряд властями Киргизии электронные технологии, позволили вернуть доверие граждан и международных институтов к избирательной системе страны, неукоснительному соблюдению фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, а также к результату подсчета голосов. На всех без исключения участках применяются электронные средства подсчета голосов, а при подведении результатов голосования вся информация сразу выдается наблюдателям и направляется через защищенные каналы сразу на сервер Центральной избирательной комиссии Республики и публикуется на их сайте».

«Новое законодательство о выборах в Республике усилило ответственность за нарушения избирательных прав граждан, обеспечило реальную возможность проголосовать лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе незрячим гражданам. Для них были изготовлены трафареты, а для слабовидящих - лупы. Все эти приборы были на каждом участке как в городах, так и в сельских районах, где я успел побывать. Они помогают незрячему человеку сделать свой выбор самостоятельно, без помощи сопровождающего. Это очень важно», - сказал Дмитрий Шахов.

Что касается соблюдения международных стандартов и права народа на честные, свободные и открытые выборы, то, по словам Дмитрия Шахова, на всех избирательных участках было обеспечено главное - тайна голосования, недопустимость манипуляций со списками избирателей и организации так называемых «каруселей», вброс дополнительных бюллетеней. Конституционным законом республики запрещено делать фото или видеосъемки бюллетеня в кабинках для голосования, а также забирать бюллетень с собой, вынося их с избирательного участка.

«Кабинки для голосования сконструированы таким образом, что сам процесс голосования можно видеть наблюдателю, но при этом соблюдается тайна голосования, поскольку ни наблюдатели, ни члены избирательных комиссий не имеют возможности увидеть, как конкретно проголосовал избиратель. Человек, приходя на избирательный участок, остается в кабинке наедине. Он может сделать осознанный выбор в пользу того или иного кандидата, либо проголосовать протии всех. Такое право, в отличие от российского законодательства есть в Киргизии», - отметил международный наблюдатель от СНГ.

«Я имел возможность лично наблюдать как за вскрытием ящиков для голосования, так и за подсчетом бюллетеней, поданных за кандидатов. Никаких препятствий для работы наблюдателей не создавалось. На участке, где я присутствовал, их было от 8 до 11 в городах, и от 2 до 5 в сельских районах. Они могли вести видео и фотосъемку процедуры голосования, с соблюдением тайны голосования, незамедлительно получить электронный протокол с результатами голосования, заверенный комиссий, а также непосредственно видеть сами бюллетени с проставленными знаками за кандидатов при подсчете голосов членами участковой комиссии. Поэтому говорить о какой-то фальсификации выборов не приходиться», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

«В сравнении с нашими выборами в Киргизии учет избирателей осуществляется на основании биометрических данных – электронных отпечатков пальцев и электронной фотографии, по которой компьютер дополнительно проводит анализ лица и глаз. Это позволяет иметь достоверную информацию о каждом избирателе. Идентификация при получении бюллетеня также производится электронным способом и так, чтобы это видели все наблюдатели. Несмотря на электронный подсчет голосов, участковые комиссии еще и осуществляют ручной пересчет бюллетеней, а в России этого нет. Поэтому и возникают постоянные жалобы на пересчет голосов. Досрочное голосование отсутствует, а вот граждане, которые в силу здоровья не могут придти голосовать, то они голосуют дома в субботу. Тем самым члены комиссии не отрываются в основной день от работы в помещении для голосования. Поэтому ряд избирательных процедур, что используют в Киргизии, обеспечивают более четкую систему защиты прав граждан, а также достоверность и честность с подсчетом голосов избирателей. Всё это могло бы использоваться и в России. После глубокого анализа и возможности использовать такие процедуры в законодательстве Псковской области, учитывая федеративное устройство нашей страны и наличие собственной компетенции Псковской области как субъекта Федерации, мною в органы государственной власти и областную избирательную комиссию будут направлены соответствующие предложения», - заключил Дмитрий Шахов.

По предварительной информации ЦИК Киргизии, кандидат от правящей Социал-демократической партии страны Сооронбай Жээнбеков набрал 54,28% голосов избирателей, находящийся на втором месте Омурбек Бабанов — 33,41%, тройку лидеров замыкает Адахан Мадумаров с результатом 6,42% голосов. Явка составила 55,93% избирателей. Окончательные итоги голосования будут объявлены в течение недели.