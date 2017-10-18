Псковичи завоевали призовые места на соревнованиях по быстрым шахматам и легкой атлетике

16:16, 18 октября 2017, ПАИ

Чемпионат по быстрым шахматам прошел в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в нем приняли участие 20 спортсменов. Соревнования проходили по швейцарской системе в 11 туров с обсчетом международного рейтинга FIDE.

По итогам чемпионата призовые места достались псковичам: 1 место занял Святослав Самсонов, 2 - Сергей Кудряшов, 3 - Наум Руденко, 4 - Владимир Полевой. Среди шахматистов с рейтингом от 1500 до 2000 победу одержал Батмунх Оюдарь (Монголия), с рейтингом ниже 1500 - Артем Старосельский (Псков).

Также в Пскове прошла 23-я традиционная международная матчевая встреча городов России, Белоруссии и Балтии по легкой атлетике, посвященная памяти Заслуженного работника физической культуры Х.О. Мехине. В соревнованиях приняли 377 человек из городов и районов Псковской области, а также представители спортивных школ Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Сланцев и Витебска (Республика Белоруссия).

В ходе соревнований были установлены 2 рекорда в толкании ядра у женщин: Анна Завалова показала результат 14 м 10 см, Полина Михайлова - 12 м 15 см.