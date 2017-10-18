Транзит 800 кг белорусских овощей запрещён в Псковской области

17:53, 18 октября 2017, ПАИ

18 октября в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз 800 кг продовольственного картофеля, моркови, томатов. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Партия овощей ввозилась из Белоруссии и следовала в город Санкт-Петербург без сопровождения фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растении Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.