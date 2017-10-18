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Общество

До 11 градусов тепла ожидается в Псковской области 19 октября

19 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов,  днем – от  +6 до +11.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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