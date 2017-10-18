До 11 градусов тепла ожидается в Псковской области 19 октября

18:36, 18 октября 2017, ПАИ

19 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем – от +6 до +11.

Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.