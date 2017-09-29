Оригинальные тонер-картриджи оптом и в розницу

14:56, 18 октября 2017, ПАИ

Сегодня уже сложно представить офис крупной и успешной компании без компьютерной техники, цифровых устройств, оргтехники. Она используется для хранения, передачи, сбора и анализа информации. В офисах и частных домах используются принтеры, многофункциональные устройства, сканеры. Неизбежным становится вопрос: « Какой картридж лучше покупать для копировальной техники – оригинальный или совместимый?».

Однозначный ответ на этот вопрос сложно найти. Оригинальные картриджи выпускаются тем же производителем, что и оргтехника. Производители настоятельно рекомендуют использовать именно оригинальные устройства, так как это гарантия:

высокой работоспособности оборудования;

отличного качества отпечатки;

бесперебойной работы техники;

долгого срока службы оборудования и исключения серьезных поломок.

Единственным недостатком можно считать стоимость, которая выше, чем цена на совместимый тонер картридж.

Экономить на покупке расходных материалов для различных видов и типов оргтехники поможет интернет-магазин shop.holmix.ru. Он предлагает к покупке по выгодным ценам оригинальные тонер картриджи. Воспользоваться выгодным предложением могут как физические, так и юридические лица. Оптовые покупатели получают дополнительные скидки, которые в каждом случае рассчитываются индивидуально.

Как объяснить низкие цены?

Магазин предлагает к покупке оптов и в розницы широкий ассортимент расходных материалов. Можно в любое время, подав заявку через интернет, дискеты купить, картриджи, ленты для копировальных машин, будучи уверенными в качестве и надежности товара. Более низкие цены обусловлены тем, что магазин не работает с посредниками, а закупает товар непосредственно у производителей. Среди партнеров – самые популярные и надежные компании, продукция которых представлена в каталоге на одном сайте:

Canon;

Panasonic;

BROTHER;

Samsung;

Sharp;

Toshiba и многие другие.

Список партнеров постоянно расширяется, как и ассортимент товара. Неизменным остается его высокое качество.

Как оформить заказ?

Подать заявку можно через интернет-магазин, сэкономив время. Для удобства и простоты весь ассортимент товара собран в каталоге на одном сайте и разбит на отдельные категории. Прежде чем оформить заказ, можно изучить таблицу характеристики каждой торговой позиции. В описании указаны цены. При оптовом заказе покупатель получает дополнительную скидку, которая рассчитывается индивидуально менеджерами.

Если при подборе товара возникли вопросы, Вы не смогли найти интересующее вас наименование, можно обратиться за помощью к сотрудникам. Для связи представлены номера телефонов. Вопросы можно задать через форму обратной связи. Посылки доставляются по всей России Почтой России, транспортными компаниями. Можно выбрать наиболее удобный способ курьерской доставки:

ПЭК;

СДЭК;

MAXIPOST и прочие.

Выбрать наиболее удобный способ доставки можно при оформлении заказа. Автоматически будет рассчитана стоимость и сроки прибытия отправленного товара в Ваш регион.

Большинство товарных позиций всегда имеется в наличии на складе. При оформлении заявки и внесении предоплаты товар будет отправлен в самые короткие сроки. Компания «Холмикс» предлагает наиболее выгодные условия сотрудничества как физическими лицам, так и рядовым потребителям. Она реализует широкий ассортимент качественного товара по самым выгодным ценам. Полный ассортимент продукции и точные цены представлены на сайте shop.holmix.ru.