1
17:56
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
17:13
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
16:10
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
13:46
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
11:18
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен
10:48
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
09:50
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Схема теплоснабжения Пскова будет актуализирована

Управление городского хозяйства заказало научно-исследовательскую работу по актуализации схемы теплоснабжения Пскова на период с 2017 до 2031 года. На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 447 тыс. 500 рублей, источник финансирования – бюджет муниципалитета на 2018 год. Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены 10 ноября, срок выполнения работ – 180 календарных дней со дня подписания договора.

«Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», - говорится в техзадании.

Среди основных принципов актуализации проекта схемы теплоснабжения названы: соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; минимизация затрат на теплоснабжение (в расчете на единицу тепловой энергии) для потребителя в долгосрочной перспективе; обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации муниципального образования.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
18 октября 2017
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
18 октября 2017
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
18 октября 2017
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
18 октября 2017
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен
18 октября 2017
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен 7
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
18 октября 2017
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
18 октября 2017
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
18 октября 2017
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей 4

Идет загрузка...