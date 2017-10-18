Схема теплоснабжения Пскова будет актуализирована

16:25, 18 октября 2017, ПАИ

Управление городского хозяйства заказало научно-исследовательскую работу по актуализации схемы теплоснабжения Пскова на период с 2017 до 2031 года. На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 447 тыс. 500 рублей, источник финансирования – бюджет муниципалитета на 2018 год. Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены 10 ноября, срок выполнения работ – 180 календарных дней со дня подписания договора.

«Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», - говорится в техзадании.

Среди основных принципов актуализации проекта схемы теплоснабжения названы: соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; минимизация затрат на теплоснабжение (в расчете на единицу тепловой энергии) для потребителя в долгосрочной перспективе; обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации муниципального образования.