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Общество

Систему управления деятельностью МФЦ Псковской области ждет модернизация

Автоматизированная система управления деятельностью Многофункционального центра (МФЦ) Псковской области (улица Белинского, 77а) будет модернизирована в части межведомственного взаимодействия. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион. Он будет проведен 2 ноября. 

Начальная цена контракта составляет 2  млн рублей, источник финансирования – субсидии из бюджета региона. 

Цели модернизации системы межведомственного взаимодействия (МВВ) - выполнение требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». До 15 декабря исполнитель контракта должен оказать следующие услуги: модернизировать системы формирования списков, а также функционала управления пользователями, статистики МВВ, управления маршрутами МВВ; разработать функционал выгрузки матрицы доступа пользователей в файл, функционал журналирования событий системы, уточняется в техзадании.

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