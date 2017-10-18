Систему управления деятельностью МФЦ Псковской области ждет модернизация
Автоматизированная система управления деятельностью Многофункционального центра (МФЦ) Псковской области (улица Белинского, 77а) будет модернизирована в части межведомственного взаимодействия. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион. Он будет проведен 2 ноября.
Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей, источник финансирования – субсидии из бюджета региона.
Цели модернизации системы межведомственного взаимодействия (МВВ) - выполнение требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». До 15 декабря исполнитель контракта должен оказать следующие услуги: модернизировать системы формирования списков, а также функционала управления пользователями, статистики МВВ, управления маршрутами МВВ; разработать функционал выгрузки матрицы доступа пользователей в файл, функционал журналирования событий системы, уточняется в техзадании.