Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе Р-23 в Псковском районе

16:31, 18 октября 2017, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району возбудил уголовное дело по факту ДТП, произошедшего 17 октября на 278-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, водитель автомобиля «Ниссан» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным транспортным средством «Мерседес».

Напомним, что в результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля – настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря в Стругокрасненском районе Анна (Ткач). Две женщины помещены в Псковскую областную больницу в тяжёлом состоянии. Еще пятерым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

В настоящее время ОМВД России по Псковскому району проводит необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.