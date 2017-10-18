Первая «Ночь истории» пройдет в Великих Луках 3 ноября

16:33, 18 октября 2017, ПАИ

3 ноября в 18:00 в Великолукской центральной библиотеке имени М. И. Семевского (Великие Луки, улица Пионерская, 7) состоится первая «Ночь истории». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гостей будут ждать выставка-инсталляция «История Великих Лук: взгляд через столетия...», презентация «Знаменитые россияне и Великолукская земля», фильмы о городе и концерт от местной вокально-инструментальной группы.

Также гости вечера смогут рассказать историю своей семьи, поделиться городскими легендами.