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Культура

3-4 ноября в Псковском драматическом театре состоятся премьерные показы спектакля «Простодурсен и Великий Приречный театр»

3 и 4 ноября в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоятся премьерные показы спектакля «Простодурсен и Великий Приречный театр» по книге Руне Белсвика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Простодурсен» - семейный спектакль о чудесах жизни. Это история о приключениях жителей Приречной страны – классика современной норвежской литературы. Ее создатель - писатель Руне Белсвик, книги которого стоят в одном ряду с произведениями Астрид Линдгрен, Алана Милна и Туве Янсон.

«В тихой Приречной стране живут удивительные персонажи - наивный философ Простодурсен, хитрый Пронырсен, мудрый Ковригсен, робкий Сдобсен, артистичная Октава, непослушный Утенок и другие герои, - говорится в аннотации к спектаклю. - Каждый из них занят каким-то своим важным делом: они пекут вкуснейшие пудинги и коврижки, готовят дрова к зиме, кидают камешки в воду, чтобы издать как можно больше бульков, устраивают Великий Приречный театр. Герои успевают размышлять о самом главном - любви, ответственности, привязанности, покое и счастье, о том, как нелегко справляться с повседневными делами, просто жить или вступать в отношения с другими, о том, как важно думать своей головой, не полагаясь на авторитеты, или о том, что ни в коем случае нельзя унывать и сдаваться»

Автор инсценировки Ксения Никитина и режиссёр Женя Львова уже знакомы псковскому зрителю. Этот дуэт в 2015 году реализовал проект для детей и взрослых – спектакль «Кентервильское привидение».

Билеты по ссылке. 

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