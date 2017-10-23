Положение о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»-2017

10:28, 23 октября 2017, ПАИ

I Общие положения

Настоящее Положение определяет правила и порядок присуждения Первой общественной премии «Народное признание» (далее по тексту - Премии) для награждения предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также физических и должностных лиц, осуществляющих социально значимую деятельность.

Премия является высшей общественной наградой Псковской области за социально значимую деятельность, направленную на улучшение качества жизни псковичей и жителей области, за вклад в развитие взаимовыгодного социально значимого сотрудничества, за деятельность в области благотворительности и творчества.

К организации и проведению премии могут привлекаться физические и юридические лица.

Учредитель премии: ГП Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области».

II Цели и задачи премии «Народное признание»

1. Премия учреждается с целью содействия развитию гражданского общества, социального партнерства, общественного и профессионального признания за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области, улучшение качества жизни населения.

Основными задачами премии являются:

1) поощрение значительных достижений в области социальной политики;

2) поддержка социально значимых инициатив;

3) формирование и популяризация положительного общественного мнения по отношению к гражданам и организациям, осуществляющим социально значимую деятельность;

III Организация премии «Народное признание»

1. Для проведения мероприятий, направленных на достижение целей и задач Премии, из учредителей Премии, а также представителей бизнеса и общественности, создаются организационный комитет и жюри Премии.

2. Организационный комитет Премии осуществляет техническое и информационное обеспечение подготовки и проведения конкурса, в том числе:

утверждает состав жюри премии;

осуществляет прием заявок участников конкурса;

обеспечивает информационное сопровождение организации и проведения конкурса;

утверждает итоги конкурса.

3. Жюри Премии обеспечивает равенство и соблюдение прав всех участников конкурса и оценивает заявленные материалы для выявления победителей.

IV Номинации премии «Народное признание»

1. Премия учреждается в следующих номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

2. Организационный комитет Премии имеет право учреждать дополнительные специальные номинации, информация о которых публикуется в СМИ.

V Соискатели премии «Народное признание»

1. Соискателями премии могут быть предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением сотовых операторов), а также физические лица.

2. Основанием для соискания премии является заявка, представленная в организационный комитет премии

3. Право выдвижения кандидатов на соискание Премии принадлежит предприятиям, учреждениям, организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также должностным и физическим лицам.

4. Непосредственное выдвижение на соискание Премии может быть осуществлено путем самовыдвижения.

VI Критерии и схема отбора соискателей и лауреатов премии «Народное признание»

1. Чтобы подать заявку на выдвижение или самовыдвижение, надо отправить заполненный бланк (его можно скачать здесь) на электронную почту premiya@informpskov.ru.

2. По окончании приёма заявок их оценивает жюри Премии в составе 12 экспертов, список которых публикуется на сайте Псковского агентства информации. В целях обеспечения равнозначности претендентов на победу в каждой номинации, жюри может отсеивать заявки, набравшие наименьшее количество баллов по итогам рейтингового голосования.

3. Прошедшие отбор заявки участвуют в первом туре голосования, который проходит на сайте ПАИ. По его итогам определяются тройки лидеров.

4. Тройки лидеров первого тура участвуют во втором туре голосования.

5. После завершения второго тура за участников голосует жюри Премии. Голос члена жюри равен 3% от общего числа голосов, отданных читателями ПАИ в каждой из номинаций. Победитель определяется путем сложения голосов читателей ПАИ и членов жюри.

6. Окончательные результаты голосования и имена лауреатов Премии объявляются на торжественной церемонии награждения, которая проводится ежегодно. Награждение освещается в средствах массовой информации.

7. Спонсорство (партнерство) в организации Премии не является основанием для предпочтения в выборе победителей Премии в тех случаях, когда спонсор (партнер) является также соискателем Премии.

VII Награды премии «Народное признание»

1. Все лауреаты получают почетные дипломы премии «Народное признание».

2. Победители премии получают диплом и главный приз премии «Народное признание».