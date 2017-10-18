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Экономика

«Агро Фарм Капитал» намерена построить в Псковской области две крупные фермы

Представители «Агро Фарм Капитал» встретились с должностными лицами Агентства Инвестиционного развития Псковской области для обсуждения местоположения площадей для размещения в России централизованного склада-центра обработки зерна с примыкающей железнодорожной веткой. Об этом сообщает Агентство со ссылкой на The DairyNews.

Управляющий директор ООО «Агро Фарм Капитал» Филип Уэй пообщался с заместителем генерального директора Агентства инвестиционного развития региона Дмитрием Костримусовым. Стороны обсудили возможное местонахождение запроектированного центрального хранилища/центра обработки зерна.

Кроме того, в компании отметили, что намерены построить в Псковской области две крупные молочные фермы на 4100 дойных коров каждая, в двухэтапном исполнении. Ожидается, что потребителями сырого молока станут молокоперерабатывающие компании в Санкт-Петербурге, в том числе «Данон» и «Галактика». В компании «Агро Фарм Капитал» подчеркнули выгодное расположение в Псковской области из-за более продолжительного сезона выращивания культур и позитивного отношения к инвесторам со стороны администрации региона.

«В то время как обе молочные фермы будут заниматься, прежде всего, выращиванием собственного кукурузного силоса и силоса из злаковых культур, мы планируем закупать иные зерновые культуры, необходимые как дополнение к рациону коров, такие как кукуруза, ячмень и рапсовый жмых, - сообщил Филип Уэй. - Чтобы привести объемы зерна в соответствие с будущими требованиями, экономически целесообразно разместить хранилище и центр обработки зерна в районе  прижелезнодорожного склада в Псковской области». Когда проект достигнет полной мощности, центр переработки зерна будет, согласно ожиданиям, перерабатывать до 40 тыс. тонн в год.

Хотя «Агро Фарм Капитал» рассматривает целый ряд возможных объектов, компания заинтересована в размещении производства в Особой экономической зоне «Моглино» (ОЭЗ) или вблизи ее, поскольку с этой территории имеется нормальный доступ как к автомобильной, так и к железной дороге, а также она характеризуется хорошей инфраструктурой, включая наличие необходимого газа, воды и электричества.

«Мы продолжим обсуждать с «Агро Фарм Капитал» их требования и ожидаем, что они примут окончательное решение о расположении указанного объекта к концу года», - резюмировал Дмитрий Костримусов.

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