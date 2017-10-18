За покушение на убийство сожительницы пскович предстанет перед судом

17:05, 18 октября 2017, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в покушении на убийство бывшей сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 4 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вломился в частный дом бывшей сожительницы и поссорился с ней. В ходе выяснения отношений он семь раз ударил потерпевшую ножом в различные части тела. Раненой женщине удалось убежать из дома и обратиться за медицинской помощью.

Изучение личности мужчины показало, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, против собственности, общественной безопасности и личности, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при аналогичных обстоятельствах.

Следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.