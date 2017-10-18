Житель Пыталово пожаловался антимонопольной службе на отказ страховщиков

18:11, 18 октября 2017, ПАИ

В Псковское УФАС поступило обращение жителя Пыталово с жалобой на действия сотрудников филиала ПАО СК «Росгосстрах» по отказу в оформлении полиса ОСАГО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Обратившись в страховой отдел филиала, мужчина получил отказ от сотрудника компании на основании отсутствия доступа к информационной системе Российского Союза автостраховщиков. Информация необходима для того, чтобы проверить были ли выплаты по авариям, на какую скидку можно рассчитывать заявителю, для расчета цены полиса и так далее. Сотрудник Росгосстраха пояснил, что такой доступ имеется только в головном офисе компании в городе Пскове. По словам автора жалобы, такая же ситуация наблюдалась и в других страховых компаниях в Пыталово.

Однако в ПАО СК «Росгосстрах» в Псковской области заявили, что гражданин «вовсе не обращался в страховую компанию в установленном порядке», а доступ к информационной системе есть у всех сотрудников во всех районах области при отсутствии сбоев.

Руководитель УФАС Ольга Милонаец отметила, что антимонопольные органы уполномочены рассматривать действия страховщиков, выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением в том случае, если ущемлены интересы неопределенного круга лиц, или в согласованных действиях страховых компаний, ограничивающих конкуренцию.

По ее словам, чтобы защитить свои законные права, не нужно ждать окончания срока действия договора ОСАГО и скоропалительно заключать новый договор на любых условиях страховой компании, а следует обращаться за 30 дней до окончания срока с письменным заявлением к страховщику. Получив письменный ответ (в форме отказа или навязывания иных услуг), или в случае отсутствия ответа на заявление, можно обращаться в уполномоченные органы.

«Пожалуйста, соблюдайте эти правила, поскольку если вы не обращались письменно в страховую компанию недобросовестных сотрудников невозможно привлечь к административной ответственности и обязать выдать вам полис ОСАГО», - обратилась к жителям области Ольга Милонаец.