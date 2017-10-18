0
17:56
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
17:13
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
16:10
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
13:46
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
11:18
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен
10:48
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
09:50
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Житель Пыталово пожаловался антимонопольной службе на отказ страховщиков

В Псковское УФАС поступило обращение жителя Пыталово с жалобой на действия сотрудников филиала ПАО СК «Росгосстрах» по отказу в оформлении полиса ОСАГО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Обратившись в страховой отдел филиала, мужчина получил отказ от сотрудника компании на основании отсутствия доступа к информационной системе Российского Союза автостраховщиков. Информация необходима для того, чтобы проверить были ли выплаты по авариям, на какую скидку можно рассчитывать заявителю, для расчета цены полиса и так далее. Сотрудник Росгосстраха пояснил, что такой доступ имеется только в головном офисе компании в городе Пскове. По словам автора жалобы, такая же ситуация наблюдалась и в других страховых компаниях в Пыталово.

Однако в ПАО СК «Росгосстрах» в Псковской области заявили, что гражданин «вовсе не обращался в страховую компанию в установленном порядке», а доступ к информационной системе есть у всех сотрудников во всех районах области при отсутствии сбоев.

Руководитель УФАС Ольга Милонаец отметила, что антимонопольные органы уполномочены рассматривать действия страховщиков, выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением в том случае, если ущемлены интересы неопределенного круга лиц, или в согласованных действиях страховых компаний, ограничивающих конкуренцию. 

По ее словам, чтобы защитить свои законные права, не нужно ждать окончания срока действия договора ОСАГО и скоропалительно заключать новый договор на любых условиях страховой компании, а следует обращаться за 30 дней до окончания срока с письменным заявлением к страховщику. Получив письменный ответ (в форме отказа или навязывания иных услуг), или в случае отсутствия ответа на заявление, можно обращаться в уполномоченные органы.

«Пожалуйста, соблюдайте эти правила, поскольку если вы не обращались письменно в страховую компанию недобросовестных сотрудников невозможно привлечь к административной ответственности и обязать выдать вам полис ОСАГО», - обратилась к жителям области Ольга Милонаец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
18 октября 2017
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
18 октября 2017
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
18 октября 2017
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
18 октября 2017
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен
18 октября 2017
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен 7
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
18 октября 2017
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
18 октября 2017
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
18 октября 2017
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей 4

Идет загрузка...