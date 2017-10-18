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Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»

1 ноября в Пскове выступит советская и российская рок-группа «Пикник» в рамках концертного тура «Искры и канкан». Как сообщили Псковскому агентству информации в БКЗ филармонии, коллектив представит революционно новую программу.

«Преданные своему стилю, участники «Пикника», как настоящие волшебники, тайно творят музыкальную магию. Каждое выступление группы – это сюрреалистический спектакль, пронизанный атмосферой волшебства и тайны. Для каждой концертной программы создаются уникальные декорации и видеоряды, а также до мелочей продумываются сценография и визуальные акценты», - отметили организаторы концерта.

На этот раз «Пикник» исполнит песни из нового альбома: «Лихие пришли времена!», «Злая кровь», «Последний из Могикан», «Парню 90 лет», а также композиции из предыдущих альбомов («Египтянин», «У шамана три руки», «Из мышеловки», «Фиолетово-Чёрный» и другие). Всё концертное действо будет проходить в новых декорациях: это и «Гигантский механический Глаз», и «поющий Электрический Рот», оживлять который поручено «люминисцентному Монстру». «Музыканты приглашают «высекать вместе эмоции из искр», - подчеркнули организаторы концерта.

Концерт состоится в 19:00 в БКЗ филармонии.

Цена билетов - 1200-2700 рублей. Билеты продаются в кассе филармонии и на сайте учреждения.

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