Жильцы дома №38 по Октябрьскому проспекту в Пскове пожаловались на затянувшийся капремонт (ВИДЕО)

18:35, 18 октября 2017, ПАИ

В Пскове жильцы дома № 38 по Октябрьскому проспекту пожаловалась в общественную организацию «Управа в ЖКХ» по вопросу затянувшегося капремонта дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель организации, региональный координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.

«К нам в общественную организацию поступил звонок от инициативной группы дома. Мы выяснили, что капремонт фасада начался еще летом 2017 года и до сих пор не сдан. Что касается ремонта инженерных сетей, то подрядная организация, которая приступила к работе, зарегистрировалась только в апреле 2017 года, хотя должна иметь опыт подобных работ не менее трех лет. На данный момент мы готовим письмо в прокуратуру с целью разобраться в сложившейся ситуации», - рассказал Сергей Елизаров.