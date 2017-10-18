Два года условно получил пскович за публикацию экстремистских материалов

17:09, 18 октября 2017, ПАИ

К двум годам лишения свободы условно приговорил Псковский городской суд 40-летнего местного жителя, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Также мужчине назначен испытательный срок в два года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2016 году мужчина, находясь по месту жительства в Пскове, систематически размещал на общедоступной странице в социальной сети материалы экстремистского характера.