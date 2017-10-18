Псковские таможенники рассказали эстонским бизнесменам о преимуществах электронного декларирования
Сотрудники Псковской таможни приняли участие в российско-эстонской рабочей встрече по вопросу расширения практики применения технологии электронного декларирования таможенной процедуры таможенного транзита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества Эстонии и России состоялась в Таллине под эгидой торгово-промышленной палаты и Налогово-таможенного департамента Эстонии.
Начальник отдела контроля за таможенным транзитом и начальник таможенного поста МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница) Псковской таможни рассказали представителям эстонских фирм перевозчиков о преимуществах электронного декларирования.
В рабочей встрече приняли участие и российские участники внешнеэкономической деятельности. Таможенные представители ознакомили участников встречи со своей практикой работы по электронному декларированию в различных регионах России, ответили на интересующие вопросы, обменялись с участниками встречи контактными данными для проведения дальнейших переговоров и совместной работы.