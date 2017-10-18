0
17:56
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
17:13
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
16:10
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
13:46
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
11:18
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен
10:48
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
09:50
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Псковские таможенники рассказали эстонским бизнесменам о преимуществах электронного декларирования

Сотрудники Псковской таможни приняли участие в российско-эстонской рабочей встрече по вопросу расширения практики применения технологии электронного декларирования таможенной процедуры таможенного транзита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Рабочая встреча с представителями бизнес-сообщества Эстонии и России состоялась в Таллине под эгидой торгово-промышленной палаты и Налогово-таможенного департамента Эстонии.

Начальник отдела контроля за таможенным транзитом и начальник таможенного поста МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница) Псковской таможни рассказали представителям эстонских фирм перевозчиков о преимуществах электронного декларирования.

В рабочей встрече приняли участие и российские участники внешнеэкономической деятельности. Таможенные представители ознакомили участников встречи со своей практикой работы по электронному декларированию в различных регионах России, ответили на интересующие вопросы, обменялись с участниками встречи контактными данными для проведения дальнейших переговоров и совместной работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
18 октября 2017
Группа «Пикник» выступит в Пскове с программой «Искры и канкан»
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
18 октября 2017
Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
18 октября 2017
Фотосессия «в платьях для счастья» прошла у участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2017»
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
18 октября 2017
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен
18 октября 2017
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен 7
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
18 октября 2017
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
18 октября 2017
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
18 октября 2017
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей 4

Идет загрузка...