Отдел потребительского рынка появится в администрации Пскова

18:14, 18 октября 2017, ПАИ

Члены Комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством Эдуарда Белова рассмотрели вопрос о признании утратившим силу решения «Об утверждении положения о Комитете социально-экономического развития и потребительского рынка администрации города Пскова». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, изменения необходимо внести в связи с тем, что в структуре администрации Пскова произошли изменения и из состава комитета был выделен отдел потребительского рынка. Вопрос вынесен на сессию с положительной рекомендацией.

Комитет также поддержал вопрос о вынесении на сессию с рекомендацией «принять» предложения о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» псковича-подводника Виктора Михайлова и благодарственными письмами Псковской городской Думы - работников нескольких городских организаций накануне Дня автомобилиста и дорожника.

Кроме того, решением комитета на сессию вынесен вопрос об изменении персональных составов межведомственных комиссий и советов, которые должны быть переформированы в соответствии с произошедшей сменой депутатского корпуса Псковской городской Думы. Комитет выработал положительную рекомендацию по данному вопросу для рассмотрения на сессии ПГД.

Также депутаты обсудили повторное проведение конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова. Народные избранники проголосовали за рекомендацию вынести соответствующий проект решения на 2-ю сессию гордумы 6-го созыва.