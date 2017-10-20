Псковичи получат «Народное признание» с Tele2

11:27, 20 октября 2017, ПАИ

Мобильный оператор Tele2 стал генеральным партнером Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили ее организаторы. Премия, учрежденная Медиахолдингом Псковской области, уже семь лет ежегодно вручается за выдающиеся достижения и социально значимую деятельность в разных сферах жизни региона.

«Пскову, безусловно, нужны такие мероприятия, как «Народное признание», премия, которая отмечает наиболее честные и ответственные компании, самых небезразличных и инициативных горожан. Именно они становятся катализатором изменений к лучшему в регионе. Tele2 с удовольствием поддерживает таких людей и постоянно стремится к улучшениям сама. Так, в этом году мы запустили в Псковской области сеть 4G, а наш контактный центр первым в России прошел сертификацию по единому европейскому стандарту ISO 18295. Желаю всем участникам удачи, а лучшим – победы!» - заявил Максим Замахин, директор псковского филиала Tele2.

Напомним, компания Tele2 уже поддерживала премию в 2015 году. На этот раз оператор проведет на площадках Псковского агентства информации ряд конкурсов, посвященных уникальным особенностям Псковской области. Tele2 также наградит специальными призами победителей премии в ходе торжественной церемонии, которая состоится на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в марте 2018 года.

«Мы рады, что компания Tele2 вновь является генеральным партнером «Народного признания». Всегда приятно работать с лидерами, обладающими разнообразным и успешным опытом. Я уверен, что это сотрудничество поможет нам провести премию на самом высоком уровне, обеспечив безукоризненную чистоту голосования и организовав яркую церемонию награждения», - заявил директор Медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

Приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017» начался 2 октября. Он продлится до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru . Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».