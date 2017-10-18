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Общество

Акция «Детство – территория безопасности» пройдёт в Пскове 20 октября

20 октября в 14:30 в зале МБУК «Дом офицеров» в Пскове пройдёт социальная акция «Детство – территория безопасности», которая по традиции даст старт конкурсу «Я и пожарная безопасность». Подобное мероприятие пройдет в город Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Участниками праздника станут около трёхсот школьников Пскова, конкурсантов 2017-2018 учебного года. Ребята получат общее представление о конкурсе, в котором им предстоит принять участие, увидят лучшую работу прошлого года – видеоролик учащихся школы №11 Пскова о правилах пожарной и электробезопасности. Также зрителей ожидает сюрприз – выступление четвероногого помощника юных пожарных бордер-колли Чифа.

Вторая часть мероприятия пройдет на территории около «Дома офицеров». Школьники увидят пожарно-спасательную технику, работу пожарной автолестницы, тушение условного пожара из пожарной автоцистерны, смогут понаблюдать за работой бригады энергетиков.

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