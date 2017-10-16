13 млн рублей предлагается направить из бюджета Пскова Горводоканалу на уплату процентов по кредиту

18:49, 18 октября 2017, ПАИ

Псковскому муниципальному предприятию «Горводоканал» предлагается из бюджета Пскова направить 13 млн. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту на реконструкцию и восстановление водоснабжения и водоотведения. Соответствующую поправку к бюджету города обсудили члены комитета Псковской городской Думы по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством Григория Турчина на заседании 18 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Против выделения 13 млн рублей высказался депутат Дмитрий Барабанов.

Были к бюджету города и другие поправки. В своём докладе начальник Финансового управления администрации города Тамар Винт отметила, что предполагается увеличение доходов муниципалитета на 2017 год на сумму 29 млн 452 тыс. рублей за счет налогов на доходы физических лиц (24 млн. рублей) и безвозмездных поступлений. На эту же сумму увеличивается и расходная часть бюджета города. Средства предложено направить на расходы в сфере образования и молодежной политики, спорта, развитие и содержание улично-дорожной сети города, благоустройство городских территорий и другие цели.

С учетом изменений доходы бюджета города Пскова на 2017 год составят 3 млрд 992 млн 356 тыс. рублей, расходы - 4 млрд 128 млн 711 тыс. рублей, дефицит - 136 млн 355 тыс. рублей.

Вопрос вынесен на сессию с рекомендацией принять с учетом поправки комитета - исключить из проекта решения Псковской городской Думы выделение субсидии МП «Горводоканал».

Кроме того, решением комитета с положительной рекомендацией на сессию гордумы вынесен вопрос о даче согласия муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети» на совершение крупной сделки по заключению договора об овердрафтном кредите.

Депутаты также заслушали доклад Контрольно-счетной палаты города Пскова (КСП) о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Управлению образования администрации города Пскова. Напомним, итоги контрольного мероприятия обсуждались на заседании Коллегии КСП в понедельник.

Кроме того, в ходе заседания депутаты обсудили результаты проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилище». Сложившуюся финансовую ситуацию в учреждении председатель комитета Григрий Турчин назвал кризисной, отметив, что согласно материалам проверки КСП бухгалтерский учет велся неверно, муниципального задания учреждение на 2017 год не получало. Единогласно комитет вынес решение создать комиссию по выработке предложений по реорганизации или ликвидации МБУ «Жилище».