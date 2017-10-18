Внесение в Книгу почёта Пскова нового имени согласовал социальный комитет гордумы

19:42, 18 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 18 октября, в ходе подготовки к очередной 2-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодёжной политике под председательством замглавы города Елены Полонской. В его работе принял участие глава Пскова Иван Цецерский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Члены комитета согласовали продление срока исполнения обязанностей директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования «Подросток» Оксане Копейкиной и заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Росток» Ирине Тарасовой.

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении в Книгу почета города Пскова имени заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи - начальника отдела по делам молодежи администрации города Пскова Александра Иванова за многолетнюю плодотворную трудовую деятельность в сфере местного самоуправления, его огромный вклад в дело воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни на территории муниципального образования. По словам и. п. заместителя главы администрации города Пскова Марии Михайловой, многие проекты, которые создал и не успел осуществить Александр Иванов из-за несвоевременной смерти, продолжают его коллеги.

Также парламентарии поддержали инициативу Общественной палаты Псковской области о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» режиссёра-постановщика культурного центра УМВД России по Псковской области Виктора Саханёнка за многолетнюю плодотворную работу по развитию в Пскове гражданского общества и личный вклад в развитие музыкального искусства на территории города. Представляя кандидата на награждение, секретарь Общественной палаты Псковской области, Почётный гражданин города Валерий Павлов обратил внимание присутствующих, что Виктор Саханёнок является достойным примером успешного человека - чиновника и музыканта, который уже полвека пишет песни, известные всей стране.

В ходе заседания было одобрено ходатайство Псковской областной универсальной научной библиотеки о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом» заведующей отделом краеведческой литературы учреждения Елены Киселёвой за развитие краеведения Псковского края, высокие достижения в просветительской деятельности и в воспитании подрастающего поколения.

В связи с 30-летием со дня образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №54 «Колобок» и за многолетний добросовестный труд члены комитета согласились поощрить воспитателя Светлану Семёнову и учителя-логопеда Оксану Антонову. Депутаты также согласовали поощрение директора МБОУ города Пскова «Средняя общеобразовательная школа № 17» Светланы Алексеевой.

Кроме того, на заседании комитета были внесены изменения в некоторые муниципальные правовые акты в части состава различных общественных и межведомственных комиссий в связи с началом работы Псковской городской Думы шестого созыва.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку очередной 2-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце октября.