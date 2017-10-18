0
21:12
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
13:21
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
08:02
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
14:05
Грузовик с песком перевернулся на пересечении Рокоссовского и Рижского в Пскове
11:21
Пассажир Nissan погиб при столкновении с маршрутным такси на трассе Р-23 в Псковском районе (ФОТО)
21:24
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
21:08
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
Еще новости
Происшествия

Размещавший с бабушкиного ноутбука экстремистские материалы пскович предстанет перед судом

Следственный отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении. 

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемый, используя бабушкин ноутбук, размещал на своей странице в одной из социальных сетей материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение чести и достоинства другой национальности.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
18 октября 2017
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
18 октября 2017
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23 1
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
18 октября 2017
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей 4
Грузовик с песком перевернулся на пересечении Рокоссовского и Рижского в Пскове
17 октября 2017
Грузовик с песком перевернулся на пересечении Рокоссовского и Рижского в Пскове
Пассажир Nissan погиб при столкновении с маршрутным такси на трассе Р-23 в Псковском районе (ФОТО)
17 октября 2017
Пассажир Nissan погиб при столкновении с маршрутным такси на трассе Р-23 в Псковском районе (ФОТО) 1
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
14 октября 2017
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
14 октября 2017
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО) 4
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12 октября 2017
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп

Идет загрузка...