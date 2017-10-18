Размещавший с бабушкиного ноутбука экстремистские материалы пскович предстанет перед судом

19:30, 18 октября 2017, ПАИ

Следственный отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении.

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемый, используя бабушкин ноутбук, размещал на своей странице в одной из социальных сетей материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды, унижение чести и достоинства другой национальности.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.