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Общество

В Пскове на Чудской может появиться общепит, а на Новгородской - автосервис

Сегодня, 18 октября, в Псковской городской Думе состоялись публичные слушания, которые провел заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заявление по первому вопросу поступило от псковича, который обратился за разрешением на отклонение от предельных параметров для строительства объекта организации общественного питания на земельном участке по улице Чудской, 5а. Участок находится на праве собственности у заявителя. В данный момент на этой территории находится объект капитального строительства - шиномонтажная мастерская с магазином и мойкой легковых автомобилей. Однако в ходе публичных слушаний пскович отозвал свое заявление в связи с необходимостью доработки документов.

Еще один заявитель планирует демонтировать старое здание по улице Новгородской, 13, и на его месте построить автосервис. Необходимость отклонения от параметров при возведении нового здания пскович мотивировал наличием существующего объекта капитального строительства. Этот вопрос получил полдожительную рекомендацию.

По итогам слушаний было решено рекомендовать администрации города Пскова принять положительное решение по рассмотренным вопросам

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